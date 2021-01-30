Son Dakika | Trabzonspor'dan gece yarısı bombası! Bakasetas ve Yunus Mallı KAP'a bildirildi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'da mutlu sona ulaştı. Bordo mavili kulüp, sabaha karşı saat 04.00'da yaptığı KAP bildirisi ile her iki oyuncunun transferine ilişkin resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'nın bordo mavili kulübe transferine dair resmi görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Yunus Mallı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformuna'a yapılanda, "Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.", Anastasios Bakasetas hakkında yapılan bildiride ise "Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Her iki oyuncunun günün ilerleyen saatlerinde Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle