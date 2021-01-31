Son Dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku! Beşiktaş maçının 37. saniyesinde...

Beşiktaş - Trabzonspor maçının henüz 37. saniyesinde Bordoü-mavili futbolcu Abdulkadir Parmak sakatlandı ve kenara geldi. Oyuna devam edemeyen Abdulkadir Parmak'ın yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.

Abdulkadir Parmak oyundan gözyaşları içinde çıktı.

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