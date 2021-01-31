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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku! Beşiktaş maçının 37. saniyesinde...
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku! Beşiktaş maçının 37. saniyesinde...

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Son Dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku! Beşiktaş maçının 37. saniyesinde...
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Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, henüz 37. saniyede sakatlanarak kenara geldi.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının henüz 37. saniyesinde Bordoü-mavili futbolcu Abdulkadir Parmak sakatlandı ve kenara geldi. Oyuna devam edemeyen Abdulkadir Parmak'ın yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.

Abdulkadir Parmak oyundan gözyaşları içinde çıktı.

Beşiktaşta sakatlık Rıdvan Yılmaz devam edemedi...
Beşiktaş'ta sakatlık! Rıdvan Yılmaz devam edemedi...

Son Dakika | Trabzonsporda sakatlık şoku Beşiktaş maçının 37. saniyesinde...

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