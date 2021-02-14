Son Dakika | Trabzonspor'da koronavirüs vaka sayısı 4'e yükseldi!
Trabzonspor, bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve bordo-mavili ekipte pozitif vaka sayısı 4'e yükseldi.
Trabzonspor, bir oyuncusunun daha daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bordo-mavili ekipte pozitif vaka sayısı 4'e yükseldi.
Trabzonspor'un açıklamasında "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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