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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da koronavirüs vaka sayısı 4'e yükseldi!
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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 20:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da koronavirüs vaka sayısı 4'e yükseldi!

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Son Dakika | Trabzonspor'da koronavirüs vaka sayısı 4'e yükseldi!
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Trabzonspor, bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve bordo-mavili ekipte pozitif vaka sayısı 4'e yükseldi.

Trabzonspor, bir oyuncusunun daha daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipte pozitif vaka sayısı 4'e yükseldi.

Trabzonspor'un açıklamasında "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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