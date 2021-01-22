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GeriFutbol Son dakika | Trabzonspor'da 5 isim Gençlerbirliği maçında yok! Joao Pereira kadro dışı
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Futbol
Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'da 5 isim Gençlerbirliği maçında yok! Joao Pereira kadro dışı

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Son dakika | Trabzonspor'da 5 isim Gençlerbirliği maçında yok! Joao Pereira kadro dışı
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında düşünmediği sağ bek oyuncusu Joao Pereira kadro dışı bırakıldı. Bu arada Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kadrosunda Joao Pereira'nın yanı sıra Abdülkadir Ömür, Lewis Baker, Anders Trondsen ve Stiven Plaza yer almadı.

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın futbolcu olarak kadroda düşünmediği ancak antrenörlük için kendisine teklif sunduğu 36 yaşındaki Joao Pereira, futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklamasının ardından bugün yapılan antrenmana alınmadı.

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Sosyal medya hesabından da futbol oynamak için kendini halen formda hissettiğini ve futbol yaşantısını sürdürmek istediğini belirten Pereira ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması, deneyimli oyuncuya verdiği hizmetler dolayısıyla da teşekkür edilmesi bekleniyor.

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Trabzonspor, Gençlerbirliği ile yapacağın maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Joao Pereira'nın yanı sıra Abdülkadir Ömür, Lewis Baker, Anders Trondsen ve Stiven Plaza yer almadı.

Son dakika | Trabzonsporda 5 isim Gençlerbirliği maçında yok Joao Pereira kadro dışı

Son dakika | Trabzonsporda 5 isim Gençlerbirliği maçında yok Joao Pereira kadro dışı

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