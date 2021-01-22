Son dakika | Trabzonspor'da 5 isim Gençlerbirliği maçında yok! Joao Pereira kadro dışı

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın futbolcu olarak kadroda düşünmediği ancak antrenörlük için kendisine teklif sunduğu 36 yaşındaki Joao Pereira, futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklamasının ardından bugün yapılan antrenmana alınmadı.

Sosyal medya hesabından da futbol oynamak için kendini halen formda hissettiğini ve futbol yaşantısını sürdürmek istediğini belirten Pereira ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması, deneyimli oyuncuya verdiği hizmetler dolayısıyla da teşekkür edilmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK VAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile yapacağın maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Joao Pereira'nın yanı sıra Abdülkadir Ömür, Lewis Baker, Anders Trondsen ve Stiven Plaza yer almadı.





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