Son Dakika | Trabzonspor Efecan Karaca transferi için düğmeye bastı!

Son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Efecan için düğmeye bastı...Transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

beIN Sports'un haberine göre; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 31 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda ısrarcı olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalacak Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda özellikle Efecan'ı istediği belirtildi.

Bordo-mavili yönetimin de, Efecan için düğmeye bastığı ve transfer döneminin bitmesine az bir zaman kaldığı için temaslarını hızlandırdığı gelen haberler arasında...

A Milli Takım kadrosunda yer alan ve sağ kanatta görev yapan tecrübeli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

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