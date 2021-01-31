MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan flaş hamle! İrfan Can Fenerbahçe'ye gidince...
GeriFutbol Son Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan flaş hamle! İrfan Can Fenerbahçe'ye gidince...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 22:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan flaş hamle! İrfan Can Fenerbahçe'ye gidince...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan flaş hamle! İrfan Can Fenerbahçe'ye gidince...
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirince yıldız futbolcunun Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevincinde İrfan Can için yaptıkları 'kahve içme' sevincinin bulunduğu fotoğraf paylaşımlarını kaldırdı.

Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Oğulcan'ın Gençlerbirliği maçında attığı gol sonrası İrfan Can Kahveci'ye atıf yaparak 'kahve içme' pozu vermiş ve bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. İrfan Can da bu paylaşımları beğenmişti.

İrfan Can Kahveci, yoğun geçen transfer görüşmelerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olunca Galatasaraylı iki futbolcu, bu paylaşımlarını sildi.

Bu gelişmenin ardından Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Instagram'da İrfan Can Kahveci'ni takipten çıktı.

Son Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayandan flaş hamle İrfan Can Fenerbahçeye gidince...

Son Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayandan flaş hamle İrfan Can Fenerbahçeye gidince...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle