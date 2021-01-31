Son Dakika | Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'dan flaş hamle! İrfan Can Fenerbahçe'ye gidince...
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirince yıldız futbolcunun Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevincinde İrfan Can için yaptıkları 'kahve içme' sevincinin bulunduğu fotoğraf paylaşımlarını kaldırdı.
Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Oğulcan'ın Gençlerbirliği maçında attığı gol sonrası İrfan Can Kahveci'ye atıf yaparak 'kahve içme' pozu vermiş ve bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. İrfan Can da bu paylaşımları beğenmişti.
İrfan Can Kahveci, yoğun geçen transfer görüşmelerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olunca Galatasaraylı iki futbolcu, bu paylaşımlarını sildi.
Bu gelişmenin ardından Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Instagram'da İrfan Can Kahveci'ni takipten çıktı.
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