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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Tahkim Kurulu'ndan Arda Turan kararı

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Son Dakika | Tahkim Kurulu'ndan Arda Turan kararı
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PFDK'nın Arda Turan'a verdiği iki maç men cezası sonrası Galatasaray'ın itirazı üzerine toplanan Tahkim Kurulu, kararı değiştirmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a 2 maç men cezası vermişti.

Galatasaray'ın itirazı sonrası toplanan Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın iki maçlık cezasına yapılan itirazı kabul etmedi.

Arda Turan'ın 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odası görüntüleri sosyal medyada Etebo tarafından paylaşılmıştı. 

Etebo’nun sevk edilmesi Arda Turan’ın sevk edilmesinden daha hukukidir
"Etebo’nun sevk edilmesi Arda Turan’ın sevk edilmesinden daha hukukidir"

Son Dakika | Tahkim Kurulundan Arda Turan kararı

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