Son Dakika | Sumudica'nın yeni takımı resmen açıklandı!
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'nın getirildiğini açıkladı. Rumen teknik adam ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
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