Son Dakika | Sumudica'nın yeni takımı resmen açıklandı!

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.



Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.



Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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