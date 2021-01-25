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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sumudica'nın yeni takımı resmen açıklandı!

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Son Dakika | Sumudica'nın yeni takımı resmen açıklandı!
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'nın getirildiğini açıkladı. Rumen teknik adam ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Damjan Djokovic Çaykur Rizesporda
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Son Dakika | Sumudicanın yeni takımı resmen açıklandı

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