Son Dakika | Sergen Yalçın'ın Halil Umut Meler sözleri sonrası MHK'dan dikkat çeken atama

Spor Arena Detay - Süper Lig'de 32 hafta hakemleri açıklandı. Bir önceki hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı yöneten Halil Umut Meler'in tekrar siyah beyazlı takımın karşılaşmasına atanması göze çarptı.

Sergen Yalçın'ın 'Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' açıklaması sonrası MHK, FIFA kokartlı hakemi bu hafta da Beşiktaş'ın maçına atadı.

Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçın ardından, "Hakem arkadaş, bu Halil Umut Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Yanlış anlamayın. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz. Ortada, gördüğünü çalan hakem arkadaşlar verilirse memnun olurum." şeklinde konuşmuştu.

FIRAT AYDINUS 2 YIL SONRA GALATASARAY MAÇINDA

Bir başka dikkat çeken atama Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçında yapıldı. Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra (2 yıl 5 ay) ilk kez bir Galatasaray maçında görev alacak.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇINA CÜNEYT ÇAKIR

Fenerbahçelilerin hedefindeki hakemlerden Cüneyt Çakır ise sarı lacivertli ekibin Kadıköy'de Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmada görevlendirildi.

Sergen Yalçın 1-1 beraber kaldıkları Fenerbahçe derbisi sonrası Halil Umut Meler'i istemediklerini bu sözlerle açıklamıştı: