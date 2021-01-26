Son Dakika | Salih Uçan'ın Galatasaray'a transferini canlı yayında açıkladı!

Radyospor'un canlı yayınına konuk olan teknik direktör Sait Karafırtınalar, Salih Uçan'ın sezon sonu için Galatasaray ile anlaştığını söyledi.

Sait Karafırtınalar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Salih Uçan'ın sezon sonu için Galatasaray'la anlaştığını öğrendim. Salih'in daha önce böyle bir deneyimi var, Fenerbahçe'de ve Roma'da oynadı. Salih'in Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum."

"TAYLAN VE SALİH İLE GURUR DUYUYORUM"

Bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken iki eski futbolcusu Taylan Antalyalı ve Salih Uçan'a övgüler gönderen Karafırtınalar; "Salih ve Taylan'la gurur duyuyorum. Bu iki futbolcuya ilk kez bizim ekibimiz forma verdi. Geldikleri noktadan çok mutluyum. Seszon başında Ümraniyespor'daydım ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapmıştık. O gün demiştim 'Bu sezon Taylan'ın sezonu olur. Orta sahada Donk değil Taylan oynar' diye. Öyle de oldu. Taylan ve Salih modern futbolu çok iyi oynuyor."

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SALİH UÇAN'DAN GALATASARAY SORUSUNA CEVAP

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü'nü 4-3 mağlup eden Alanyaspor'da maçın yıldızı olan Salih Uçan, maç sonunda Galatasaray ile ilgil, soruya şu yanıtı verdi:

"Şimdilik bütün konsantrasyonum Alanyaspor'da. Sezonu dolu dolu oynayarak geçirmek istiyorum. Güzel bir sezon geçiriyorum. Sonrasında bakarız."

GALATASARAY'IN 2022 PLANI: SALİH, AYTAÇ, FATİH KURUÇUK

Daha önce çıkan haberlerde Galatasaray'ın sezon sonu için Kasımpaşa'da sözleşmesi bitecek olan Aytaç Kara, Alanyaspor'da sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ve Fatih Karagümrük'te sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoper Fatih Kuruçuk ile anlaştığı belirtilmişti.

SALİH'İ BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

İsmi çoğunlukla Galatasaray ile anılan Salih Uçan'ı Beşiktaş'ın da istediği, Atinba, Mensah ve Josef'ten kurulu orta sahada iyi bir alternatif olarak düşünüldüğü de çıkan haberler arasındaydı.

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