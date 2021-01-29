Son Dakika | Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu! Menajeri 4 yıllık anlaşmayı açıkladı!

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz, olaylı geçen son dönemin ardından sarı lacivertli takımdan ayrıldı ve Bundesliga ekibi Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

BILD'e konuşan Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser, Alman temsilcisi ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını ve bu süreçte Schalke, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi birçok önemli takımı reddettiklerini açıkladı.

FENERBAHÇE BİZE GÜVEN VERMEDİ

Mehmet Eser, "Ömer Faruk Beyaz için en iyi adres Bundesliga'ydı. Sven Mislintat'ın varlığı Stuttgart'ı seçmemizde önemli rol oynadı. Ousmane Dembele, Jadon Sancho gibi isimleri keşfedip buraya getirmişti. Ömer Faruk Beyaz'ın da bu isimlerle benzer bir yol izlemesini umuyoruz." dedi.

Stuttgart'ın Ömer Faruk Beyaz için sunduğu projeye de ayrı bir parantez açan Eser, "Kulüplerin geleceğe yönelik planlarını ve Ömer durumundaki genç oyuncuların takımdaki durumunu bilmek benim için kritikti. Bu tercihimin altında kesinlikle para yatmıyor. Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ömer'in süre alması için yeterli fırsatlar vardı ama teknik direktör hep diğer oyunculara güvendi. Önerilen 5 yıllık sözleşme dahil, bize sunulan projeler güvenilir görünmüyordu." ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALDI

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk Beyaz'ın sportif direktör Emre Belözoğlu'nun talimatıyla kadro dışı bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

5 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Sezon başından bu yana Süper Lig'de sadece 8 dakika süre alabilen ve forma giyememekten şikayetçi olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu 5 yıllık sözleşmeyi kabul etmemişti. Bu kararın ardından genç oyuncu takım idmanlarına alınmamaya başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut Ömer Faruk ile görüşmelerin olumsuz gittiğini belirtmişti

Sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişen ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahaya çıkan Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.

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