Son Dakika | Ömer Erdoğan iki yıl daha Hatayspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, sezonun başarılı performans gösteren teknik direktörlerinden Ömer Erdoğan'la sözleşme uzattı.

Buna göre Ömer Erdoğan iki yıl daha Hatayspor'un başında olacak.. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve ekibi iki sezon daha Atakaş Hatayspor'umuzda. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı, Genel Sekreterimiz Prof.Dr.Mustafa Özat, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ve Yardımcı Antrenörümüz Özhan Pulat katıldı. Ömer Erdoğan ve ekibine görevlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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