Son Dakika | Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Resmi açıklama ve KAP...

Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Mısır kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mohamed’in 1,5 yıllığına Galatasaray’a kiralandığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak

İŞTE GALATASARAY'IN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

'G.SARAY'DA İSTEDİĞİNİ ALACAĞINA İKNA OLDU'

Resmi açıklamanın ardından konuşan Zamalek Basın Sözcüsü Essam Salem, "Mostafa Mohamed, Galatasaray'da istediğini alacağına ikna oldu çünkü hem yurt içinde hem de Avrupa'da güçlü bir takım olduğunu biliyor" dedi.

MOSTAFA MOHAMED VE EŞİNDEN PAYLAŞIMLAR

Transferin resmen açıklanmasının ardından 23 yaşındaki oyuncu imza attığı anın fotoğrafını paylaşarak, emojilerle Türkiye mesajı verdi.

Mostafa Mohamed'in eşi de "Sonunda" ifadeleriyle sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Mostafa Mohamed kimdir?

28 Kasım 1997 doğumlu Mostafa Mohamed, 1 metre 85 santimetre boyunda. Sağ ayağını kullanıyor. Zamalek altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu santrfor bölgesinde oynuyor.

Golcü futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Mostafa Mohamed, 2016 ile 2019 yılları arasında El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralandı.

23 yaşındaki futbolcu kulüp kariyerinde 122 maça çıkarken 41 gol atıp 10 da asist yaptı.

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