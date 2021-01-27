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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Mesut Özil'den Burak Yılmaz açıklaması! 'İnşallah Türkiye'yi...'

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Burak Yılmaz'la ilgili soruya cevap verdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in imza töreninde Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi.

Bir basın mensubunun "Ülkene hoş geldin. A Milli Takım seçme döneminde neler yaşadın? Burak Yılmaz'ın seninle ilgili açıklaması vardı. Duydun mu? Neler söylersin?" sorusunun ardından Ali Koç, Mesut' Özil'e dönerek "Burak Yılmaz ile ilgili görüşüne ben cevap verdim. Sen istersen diğer soruya cevap ver." dedi.

İlk sorunun dışında Burak Yılmaz konusuna da değinen Mesut Özil, "Burak'a Yılmaz'a gelirsem kendisine başarılar diliyorum. İnşallah orada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder." dedi.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'le ilgili yorum yapmak istemediğini belirten tecrübeli golcü, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama ben açıkçası benimle A Milli Takım'da forma giymiş oyuncularla ilgili yorum yapmak isterim." dedi.

Fenerbahçe için tarihi gün: Mesut Özilin imza töreni başladı Ali Koç, Mesut Özil ve Emre Belözoğlu konuşuyor...
Fenerbahçe için tarihi gün: Mesut Özil'in imza töreni başladı! Ali Koç, Mesut Özil ve Emre Belözoğlu konuşuyor...
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