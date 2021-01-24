Son Dakika | Mesut Özil sonrası Fenerbahçe'den bir bomba transfer ve ayrılık! Trabzonspor...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 futbolcunun ardından ara transfer dönemini de oldukça hareketli geçiriyor. Arsenal ile sözleşmesini fesheden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in yanı sıra Apollon Limassol'den Macar stoper Attila Szalai'yi ve QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i transfer Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Dorukhan Toköz için flaş gelişmeler yaşanıyor.

"SOSA TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR"

Trabzonspor'dan ayrılan ve Fenerbahçe'ye gelen ancak beklediği süreleri alamayan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Fanatik'in haberine göre 35 yaşındaki Sosa, yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Jose Sosa bu sezon ligde 14 maçta toplam 727 dakika süre aldı, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Sosa'nın önünde eski takımı Trabzonspor'a dönmek veya altyapısında yetiştiği Arjantin kulübü Estudiantes'e gitmek gibi seçeneklerin olduğu ifade edildi.

"DORUKHAN SEZON SONUNDA FENERBAHÇE'DE"

Sosa'nın ayrılık isteğinin yanı sıra Dorukhan Toköz'de de sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye 'Evet' dediği ve 1 Temmuz'da Sarı-lacivertli kulübe imzayı atacağı belirtildi.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın yıllık 850 bin Euro'luk teklifini reddeden Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye yıllık 1.2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

ALİ KOÇ: "GELEN DE OLACAK GİDEN DE"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1-1 sona eren Sivasspor maçının ardından transferle ilgili soruya; "Önümüzde zaman var, çalışmalarımız sürüyor. Gelen de olacak takımdan ayrılan da." yanıtını vermişti.

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