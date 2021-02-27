Son Dakika | Menemenspor'a transfer olan Aydın Yılmaz'ın ilk görüntüsü

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, bir süredir kulüpsüz olan Aydın Yılmaz'ı kadrosuna katarken oyuncunun lisansı da çıktı. Menemenspor Aydın Yılmaz'la yarım sezonluk sözleşme imzaladı.

Aydın Yılmaz, Menemenspor'la sözleşme imzalayıp antrenmanlara çıkmaya başladı. Fakat Aydın henüz resmi bir maçta forma giymedi.

Oyuncunun transferine dair kulüpten de resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜMİT KARAN SPOR ARENA'YA AÇIKLAMIŞTI: KİM İSTEMEZ



Lacivert-sarılı ekiple görüşen 33 yaşındaki oyuncuyu Ümit Karan’ın istediği belirtilirken Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulunan Ümit Karan, “Aydın'ın futbola geri dönmesini kim istemez çok yetenekli oyuncuydu, genç oyuncularımız var onlara ağabeylik yapması açısından iyi olabilir ancak kesinleşen bir durum yok İzmir’e gelince görüşeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Aydın Yılmaz'ın lisansı ve Menemenspor idmanı sonrası görüntüsü: