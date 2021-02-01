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GeriFutbol Son Dakika | Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in İstanbul'a geliş saati belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

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Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes bugün saat 17:00'da İstanbul'da olacak.

Spor Arena Özel- Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes Londra'dan İstanbul'a geliyor. 22 yaşındaki futbolcu saat 17:00'da İstanbul'da olacak.

Gedson Fernandes'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Galatasaray yönetimi Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etmişti.

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Son Dakika | Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı Galatasarayın yeni transferi Gedson Fernandesin İstanbula geliş saati belli oldu

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