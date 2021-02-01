Son Dakika | Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in İstanbul'a geliş saati belli oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes bugün saat 17:00'da İstanbul'da olacak.
Spor Arena Özel- Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı Portekizli genç yıldız Gedson Fernandes Londra'dan İstanbul'a geliyor. 22 yaşındaki futbolcu saat 17:00'da İstanbul'da olacak.
Gedson Fernandes'in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Galatasaray yönetimi Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etmişti.
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