MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Jeremain Lens resmen Fatih Karagümrük'te!
GeriFutbol Son Dakika | Jeremain Lens resmen Fatih Karagümrük'te!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Jeremain Lens resmen Fatih Karagümrük'te!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Jeremain Lens resmen Fatih Karagümrük'te!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımız, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi. 2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Jeremain Lens’e Karagümrük forması altında başarılar dileriz. Transferde bize hiç bir zorluk çıkarmayan ve yardımcı olan Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye ve kadromuza katılmak için maaşında büyük fedakarlık yapan Jeremain Lens’e teşekkür ederiz.

Son Dakika | Jeremain Lens resmen Fatih Karagümrükte

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle