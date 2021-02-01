Son Dakika | Jeremain Lens resmen Fatih Karagümrük'te!

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımız, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi. 2. Başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Jeremain Lens’e Karagümrük forması altında başarılar dileriz. Transferde bize hiç bir zorluk çıkarmayan ve yardımcı olan Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye ve kadromuza katılmak için maaşında büyük fedakarlık yapan Jeremain Lens’e teşekkür ederiz.

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