Son Dakika | İskoçya'da şampiyon Rangers! 10 yıllık hasret sona erdi
Steven Gerrard yönetimindeki Rangers, Celtic'in bugün Dundee Utd ile 0-0 berabere kalmasının ardından sezonun bitimine 6 maç kala İskoçya'da şampiyonluğunu ilan etti.
Celtic ile Dundee United'ın 0-0 berabere kalmasıyla Rangers resmi olarak 55. İskoçya Ligi şampiyonluğunu ilan etti.
Steven Gerrard'ın Rangers'ı 10 yıl sonra ilk kez İskoçya şampiyonluğunu kazandı.
İskoçya'da son 9 yılda mutlu sona ulaşan kulüp Celtic olmuştu.
GERRARD İLE FARKLI SEVİYE
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, bu sezon toplam 117 gol atarken 32 maçın 24'ünde kalesinde gol görmedi.
21 puan farkla şampiyonluğa ulaşan Rangers, 32 maçtır da yenilgi yüzü görmedi.
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