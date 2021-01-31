Son Dakika | İrfan Can Kahveci'den büyük fedakarlık! "Farkı benden kesin..."

Yılın transferinde son güne girildi. Başakşehir; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talip olduğu İrfan Can Kahveci için bugün kararını verecek. İki kulüp de bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesinin yanı sıra Deniz Türüç ve Emre Akbaba gibi yıldız isimlerini takasta önerdi.

Fenerbahçe'nin teklifinin az farkla Galatasaray'dan fazla olduğu öğrenilirken, İrfan Can dengeleri değiştiren isim oldu. Eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na ilgisi için teşekkür eden 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.

"HER SEZON KESİNTİ YAPIN!"

Fatih Terim'le sürekli iletişim halinde olan İrfan Can, gerekirse ücretinden fedakârlık yaparak Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bonservis farkını kapatabileceğini ifade etti.

Transferin gerçekleşmesi halinde sarı kırmızılı kulübe 4.5 yıllık imza atacak olan 25 yaşındaki oyuncu, her sezon 200-250 bin Euro bonservisi için kesinti yapabileceğini bildirdi.

Başakşehir'den yıllık 1 milyon Euro'ya yakın kazanan İrfan'a, Cimbom 1 milyon 250 bin Euro vermeyi planlıyordu. Tecrübeli yıldızın bugün Aslan olması bekleniyor.

Amrabat da yıllar önce Galatasaray'a gelirken Kayserispor'un 8 milyon Euro bonservis talebinde İrfan Can'a benzer davranışta bulunmuş ve ücretinden 4 yıl boyunca indirim yapmıştı... (Sabah)