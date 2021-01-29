Son Dakika | İrfan Can Kahveci transferinde düğüm bugün çözülüyor! Fenerbahçe resmen...

İrfan Can Kahveci transferinde de ezeli rekabet sürüyor. Sarı kırmızılıların teklifine olumsuz yanıt veren Başakşehir'e Fenerbahçe'den de bir teklif gitti.

Fenerbahçe ilk olarak Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i bonservisiyle teklif ederken 5 milyon € da para teklif etti. Fenerbahçe, bu transferde Emre Belözoğlu ile Göksel Gümüşdağ arasındaki yakınlığa da güveniyor. Devre arası transfer döneminin bitmesine kısa süre kala transferle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

RESMİ GÖRÜŞME BUGÜN

Son dakika bilgisine göre; Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci transferi için bugün resmen Medipol Başakşehir yetkilileri ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Fatih Terim'in direkt ismini verdiği ve 'istiyoruz' dediği İrfan Can Kahveci için G.Saray ilk olarak 4.5 milyon Euro artı bir sonraki satıştan %50 pay önerdi. Bu teklife Başakşehir'in yanıtı 6 milyon Euro artı Emre Kılınç olurken Fatih Terim, Emre Kılınç isteğine ret yanıtı verdi.

Daha sonra 6 milyon Euro artı Ömer Bayram karşı teklifi sunuldu. Turunculacivertliler fiyatı 12 milyon Euro nakit olarak belirledi ve beklemeye koyuldu.

Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları yeni teklif hazırlarken 6 milyon Euro artı kalan 5 milyon Euro'yu da 3 yıl taksitli ödemeyi önerecek. Bu süreçte İrfan Avrupa yolunu tutarsa 5 milyon Euro'luk bonus yerine bonservisten pay verilecek.

İLK TEKLİF SÖZLÜ OLARAK YAPILDI

Fenerbahçe de bu transfere dahil olurken, ilk etapta sözlü olarak bir teklif yapıldı. Başakşehir'e, kiralık olarak formasını giyen Deniz Türüç'ün yanı sıra Serdar Aziz'i de bonservisi ile birlikte vermeyi öneren başkan Ali Koç artı 6 milyon Euro da para verecek.

Bu görüşmenin yüz yüze de yapılacağı öğrenilirken sarı-lacivertliler, bu transferde Sportif Direktör Belözoğlu ile Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu arasındaki yakınlığa da güveniyor. (Sabah)

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