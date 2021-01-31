Son Dakika | İrfan Can Kahveci resmen Fenerbahçe'de! Canlı yayında ilk açıklamalar...

Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin paylaştığı videoda "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci " ifadeleri yer aldı.

Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci 💛💙 pic.twitter.com/fzrYObrHZ9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2021

İRFAN CAN KAHVECİ: 'BABAMIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Milli oyuncu, sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci, "Ali Koç Başkanımız buraya kadar geldi. Çok teşekkürler. Emre Ağabey'e teşekkürler. Babamın hayalini gerçekleştirdim. Çok mutluyum. İnşallah Fenerbahçe formasının hakkını vereceğim sahada. Ali Koç başkanımız, Göksel başkanımız, Emre abimiz. Çok teşekkür ederim. Mutluyum" şeklinde konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: 'TÜM AİLESİ FENERBAHÇELİDİR'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise transferle ilgili "Bu transferin kahramanı başkanımız Ali Koç'tur. Oyuncuların gelişiminde çok büyük etkisi olan Başakşehir'e, Göksel Gümüşdağ'a, Başkanımız Ali Koç'a teşekkürler. Camiamızın ayakta kalmasının sebebi Ali Koç'tur. Her transferde başroldür. Olmasa başaramazdık. İrfan Can'ın tüm ailesi, kız arkadaşı Fenerbahçelidir." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN VEDA

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye veda etti.



Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, milli futbolcunun görüntülerine yer verildi. İrfan Can Kahveci'nin etiketlendiği paylaşımda, "Teşekkürler." ifadesi yer aldı.

KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır."

FENERBAHÇE'DEN KAHVE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için sosyal medyadan ateşi yaktı. Sarı-lacivertli kulüp, Twitter'dan kahve emojili bir paylaşım yaptı. bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞAKŞEHİR'E ÖDEYECEĞİ PARA VE TAKASLA GİDECEK OYUNCULAR BELLİ OLDU

Çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Başakşehir'e 7 milyon Euro para, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi verecek. Öte yandan şampiyonluk bonusu olarak da 1 milyon Euro'luk rakam belirlendi.

EMRE BELÖZOĞLU DA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun bu transferi bitirmek üzere akşam saatlerinde Başakşehir tesislerine geldiği ve görüşmelerde bulunduğu kaydedilmişti.

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