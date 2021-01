Son Dakika | İrfan Can Kahveci için olay iddia! Galatasaray'a imza tarihi...

Galatasaray'da transfer hareketı dolu dizgin devam ediyor. İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili bomba bir iddia ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci için teklifini arttıran Galatasaray, 4.5 milyon €'nun üstüne 1 milyon € daha ekledi.

Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferini özellikle istiyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa final maçının ardından transfer açıklanabilir...

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'da forma giymek istemesi transferdeki en önemli detay olarak dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar İrfan Can için teklifini arttırdı.

İki haftadır İrfan Can Kahveci transferi için uğraşan Galatasaray, Başakşehir'e yaptığı 3 tekliften de sonuç alamadı. İlk olarak Diagne, Babel ve Luyindama gibi isimleri masaya koyan sarı-kırmızılılar, ''İrfan Can'a karşılık Marcao'yu isteriz'' cevabını alınca takas seçeceğini rafa kaldırdı. İrfan Can'ın bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro öneren Galatasaray ikinci teklifi de kabul görmeyince rakamı 5.5 milyon Euro'ya yükseltti.

EŞİT TAKSİTLERE BÖLÜNECEK

Yönetim, Çarşamba akşamı Başakşehir'in oynayacağı TFF Süper Kupa maçının ardından bu transferi bitirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulübün 5 milyon Euro bonusu içeren bir formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacağı öğrenildi 10 milyon Euro bonservisten aşağı inmeyen turuncu-lacivertlilere ilk etapta 5.5 milyon Euro ödemeyi göze alan Galatasaray cephesi, kalan 5 milyon Euro'yu ise 4 yıla eşit taksitler halinde bölecek.

4.5 yıllık sözleşme imzalayacak İrfan Can'ın Avrupa'ya transfer olması halinde 5 milyon Euro'luk bonus yerine bonservisten pay verilecek. Galatasaray bu. 4 yıl içinde İrfan Can'ı satamazsa 5 milyon Euro'nun tamamını Başakşehir'e eşit taksitler halinde ödemeye devam edecek.

Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen İrfan Can'ın sarı-kırmızılı kulübe yıllık ücret konusunda sıkıntı çıkarmayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Medipol Başakşehir'de 1 milyon Euro'ya yakın kazanıyor.

İMZA TARİHİ

İrfan Can Kahveci ile Galatasaray'ın anlaştığı Başakşehir ile de ufak pürüzlerin kaldığı Trabzonspor ile Başakşehir'in oynayacağı Süper Kupa final maçının ardından imzaların atılacağı gelen bilgiler arasında... (Sabah)

