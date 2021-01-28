Son Dakika | İngilizler Cenk Tosun transferini duyurdu! Rusya derken Süper Lig...

Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; son günlerde dünyaca ünlü golcü Hulk ile ilgilenen siyah beyazlı yönetim, bu transferi birinci önceliği olmaktan çıkardı ve ilk hedef olarak milli oyuncuyu belirledi.

BEDELSİZ KİRALAMA, MAAŞ TEKLİFİ

Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Everton'a deneyimli golcünün yarım sezonluk maaşını ödemeyi teklif etti ancak bu teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edilmedi.

Siyah beyazlı ekibin transferin son günlerine kadar Cenk Tosun için girişimlerini sürdürmesi ve Everton'a yeni bir teklif yapması bekleniyor.

CENK TOSUN NE DEMİŞTİ?

Ocak ayının başında Türkiye'ye dönme ihtimaline ve transfer söylentilerine dair açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, bu olasılığa kapıları kapatmıştı.

Milli futbolcu, "Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, ismimden daha fazla söz ettirmek istiyorum. İlk sezonumda daha çok iş yaptım, İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

EROL BULUT PAYLAŞIMI

Sarı lacivertli ekibin gündeminde yer aldığı bilinen Cenk Tosun, Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile beraber çekildiği fotoğrafı paylaşmıştı.

Cenk Tosun, Erol Bulut ile paylaştığı fotoğrafta takipçilerine "Bu fotoğrafta kaç yaşındayım?" sorusunu sorarken, paylaşım "Acaba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor?" sorusunu akıllara getirmişti.

CSKA MOSKOVA İDDİALARI

Premier Lig ekibi Everton'da istediği süreleri alamayan Cenk Tosun, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir transfer yapabilir...

İsmi Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan milli golcünün Rusya ekiplerinden CSKA Moskova'nın radarında olduğu belirtildi.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre CSKA Moskova, Benevento'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği Adolf Gaich'in yerine Everton'dan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Türk golcüyü kiralamak isteyen CSKA Moskova'nın Everton ile görüşmelere başladığı belirtildi. Cenk Tosun, Süper Lig takımları dışında Bundesliga'dan Frankfurt'un da gündemine gelmişti ancak Alman ekibi forvet tercihini Luka Jovic'ten yana kullanmıştı.

ANCELOTTI AÇIKLAMIŞTI

Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun için, "Ayrılmak isteyen oyuncular varsa benimle konuşacaklar. Bir oyuncu kalmak istemezse ayrılması gerektiğini kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2018 yılında Beşiktaş'tan 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'un yoluna tutan Cenk, kiralık olarak Crystal Palace forması da giymişti. Everton'la toplamda 57 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 10 atıp 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

SERGEN YALÇIN: HULK İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyetinin ardından düzenlediği basın toplantısında Hulk ile ilgilendiklerini doğrulamış ve şartların uyması halinde transferin gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

Başarılı teknik adam, "Forvet hattını bir oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Hulk da istediğimiz oyunculardan birisi. Mümkün olursa ve şartlar bize uyarsa o pozisyona takviye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HULK'UN MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı yıldız Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira'dan siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama gelmişti.

Beşiktaş'ın günlerdir yolunu gözlediği Hulk için Türkiye'den kulüplerle görüştüğünü itiraf eden Ferreira, "Hulk, Türkiye'yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim" demişti.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ Mİ?

Brezilya basınına göre Beşiktaş'ın istediği Hulk için Başakşehir'in de devrede olduğu aktarılıyor. UOL Esporte'te göre Hulk'un Türkiye'den iki talibi var. Beşiktaş ve Başakşehir, oyuncuyu isteyen takımlar olarak öne çıkıyorlar.

TÜRKİYE DIŞINDA SEÇENEKLER VAR

Beşiktaş ve Başakşehir dışında MLS'ten bir takımdan, Porto'dan ve Arap yarımadasından talipleri olduğu aktarılan Hulk için ise ülkesinden Atletico-MG'nun ismi geçiyordu. Mineiro'nun oyuncuya teklifte bulunduğu belirtilirken transferde güçlü bir rakip daha ortaya çıktı.

Brezilya'nın köklü ekiplerinden ve diğer ekiplere göre maddi anlamda daha iyi şartlar sunabilecek Flamengo'nun oyuncunun transferi adına görüşmelere başladığı ama Atletico-MG'nun aksine henüz bir resmi teklif sunmadıkları aktarıldı.

BU HAFTA KARAR VERECEK

Çin'de formasını giydiği Shanghai SIPG'den ayrılan ve şu anda serbest oyuncu konumunda olan Hulk'un hafta sonuna kadar karar vereceği belirtiliyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...