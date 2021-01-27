Son Dakika | İngilizler anlaşmayı duyurdu: Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Spor Arena Dış Haber- Sky Sports'un haberine göre West Beromwich Albion, Galatasaray ile 29 yaşındaki Mbaye Diagne'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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