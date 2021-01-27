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GeriFutbol Son Dakika | İngilizler anlaşmayı duyurdu: Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | İngilizler anlaşmayı duyurdu: Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

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Son Dakika | İngilizler anlaşmayı duyurdu: Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...
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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Premier Lig'e gidiyor. İngiliz basını, West Bromwich Albion'un Diagne'yi kiralamak için Galatasaray ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Spor Arena Dış Haber- Sky Sports'un haberine göre West Beromwich Albion, Galatasaray ile 29 yaşındaki Mbaye Diagne'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Son Dakika | İngilizler anlaşmayı duyurdu: Diagne Galatasaraydan ayrılıyor Yeni takımı...

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