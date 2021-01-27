Son Güncelleme:
Son Dakika | İngilizler anlaşmayı duyurdu: Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı...
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Premier Lig'e gidiyor. İngiliz basını, West Bromwich Albion'un Diagne'yi kiralamak için Galatasaray ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Spor Arena Dış Haber- Sky Sports'un haberine göre West Beromwich Albion, Galatasaray ile 29 yaşındaki Mbaye Diagne'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle