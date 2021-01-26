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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hulk transferine son dakika! Beşiktaş derken...

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Son Dakika | Hulk transferine son dakika! Beşiktaş derken...
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Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer adına gündemlerinde yer aldığını belirttikleri Brezilyalı yıldız Hulk için Başakşehir'in de devrede olduğu aktarılırken oyuncunun transferi adına Brezilya'dan da güçlü bir rakip olarak Flamengo temaslara başladı.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan ve sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda forvet hattına bir transfer yapmak adına çalışmalarını sürdürürken asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, Brezilyalı yıldız Hulk ile ilgilendiklerini dile getirmişlerdi.

Brezilya basınına göre Beşiktaş'ın istediği Hulk için Başakşehir'in de devrede olduğu aktarılıyor. UOL Esporte'te göre Hulk'un Türkiye'den iki talibi var. Beşiktaş ve Başakşehir, oyuncuyu isteyen takımlar olarak öne çıkıyorlar.

Son Dakika | Hulk transferine son dakika Beşiktaş derken...

Flamengo'dan Hulk atağı

Beşiktaş ve Başakşehir dışında MLS'ten bir takımdan, Porto'dan ve Arap yarımadasından talipleri olduğu aktarılan Hulk için ise ülkesinden Atletico-MG'nun ismi geçiyordu. Mineiro'nun oyuncuya teklifte bulunduğu belirtilirken transferde güçlü bir rakip daha ortaya çıktı.

Brezilya'nın köklü ekiplerinden ve diğer ekiplere göre maddi anlamda daha iyi şartlar sunabilecek Flamengo'nun oyuncunun transferi adına görüşmelere başladığı ama Atletico-MG'nun aksine henüz bir resmi teklif sunmadıkları aktarıldı.

Çin'de formasını giydiği Shanghai SIPG'den ayrılan ve şu anda serbest oyuncu konumunda olan Hulk'un hafta sonuna kadar karar vereceği belirtiliyor.

 

Son Dakika | Hulk transferine son dakika Beşiktaş derken...

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