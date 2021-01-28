Son Dakika | Hulk transferi ilk kez bu kadar yakın! Mesut Özil detayı ve Beşiktaş...

Transfer çalışmalarını sürdüren lider Beşiktaş'ta gözler Hulk transferine çevrildi. İlk etapta 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro isteyen golcü futbolcu bu kez geri adım attı.

Golcü isimle görüşmeleri hızlandırmak için menajer Ahmet Bulut devreye girerken, son görüşmede Hulk'un isteği 3.5 milyon Euro'ya çekildi. Böylece taraflar arasındaki fark 500 bin euroya kadar indi.

Brezilyalı yıldız kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben hazırım" mesajını yayınladı. Başta Beşiktaş olmak üzere kendisine resmi teklif yapan kulüplerin kararını bekleyen Hulk'un paylaşımı heyecanı daha da artırdı.

LENS, DOUGLAS, MİRİN...

Beşiktaş yönetimi takımda düşünülmeyen Jeremain Lens, Douglas ve Mirin'in ayrılmasını da dört gözle beklerken harcama limitlerinde maaş boşluğu oluşturmak istiyor. Bu oyuncuların gönderilmesi halinde siyah beyazlıların eli daha da güçlenecek. Teklif bu duruma göre güncellenecek.







ALTERNATİFLER KOİTA VE HULK

Beşiktaş ile birlikte Hulk'a resmi teklif Flamengo'nun bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği ifade edilirken siyah beyazlıların yedekte tuttuğu ismin ise Kasımpaşalı Koita olduğu öğrenildi.

Öte yandan Başakşehir'de forma giyen 25 yaşındaki Fransız golcü Enzo Crivelli için de nabız yoklaması başladı. Hulk ile anlaşılamaması durumunda bu isimler gündeme gelecek.

MESUT ÖZİL DETAYI! LİMİT 3 MİLYON EURO...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in yılda 3 milyon euro alacağını açıklaması, Hulk transferinde Kartal'a bir avantaj sağladı. Transferi yürüten Ahmet Bulut'un sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklamanın bir örneğini Hulk'un menajerine ulaştırdığı ve Türkiye'de bahsedilen rakamların altında kalmadığını karşı tarafa ilettiği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın Hulk için önerdiği rakamın Süper Lig için en üst seviye olduğunu belirten Bulut'a siyah beyazlılar tam yetki vermiş durumda.