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GeriFutbol Son Dakika | Hikmet Karaman 1.5 yıllığına Ankaragücü'nde
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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Hikmet Karaman 1.5 yıllığına Ankaragücü'nde

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Son Dakika | Hikmet Karaman 1.5 yıllığına Ankaragücü'nde
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Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih MERT’in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet KARAMAN getirildi. 1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet KARAMAN’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

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