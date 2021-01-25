Son Dakika | Henry Onyekuru 3. kez Galatasaray'da!

Galatasaray'da 3. Henry Onyekuru dönemi başlıyor! Galatasaray, Henry Onyekuru için 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan sözleşmede, 4 milyon 350 bin euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ONYEKURU: ''BURADA DAHA UZUN SÜRE KALMAYI UMUYORUM''

Onyekuru, transfer sonrası yaptığı açıklamalarda ''Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum.

MUSTAFA CENGİZ'DEN ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Transferin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mesut Özil transferini açıklarken kullandığı sözlere göndermede bulunurken "Birileri evin oğlu, elin oğlu diye laf çıkardı. Vallahi evin oğlu Onyekuru" şeklinde konuştu.

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