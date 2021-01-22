Son Dakika | Göztepe'de Mossoro ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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