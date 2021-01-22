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GeriFutbol Son Dakika | Göztepe'de Mossoro ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe'de Mossoro ile yollar ayrıldı

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Göztepe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Mossoro ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Mossoro’ya katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika | Göztepede Mossoro ile yollar ayrıldı

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