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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan istifa açıklaması!

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Son Dakika | Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan istifa açıklaması!
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, başkan Murat Cavcav’a istifasını sunacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kötü bir gidişatın olduğunu aktaran Kaplan, "Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Gençlerbirliğinde Mustafa Kaplandan istifa açıklaması

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