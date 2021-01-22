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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 09:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'nun İstanbul'a geliş saati beli oldu

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Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru'nun İstanbul'a geliş saati beli oldu
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılıların yeni transferi Henry Onyekuru, bugün İstanbul'a geliyor! Nijeryalı yıldız bir günlük gecikmeyle eski takımına kavuşacak.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Henry Onyekuru, bir günlük rötarla İstanbul'a geliyor...

KİRALAMA BEDELİ 250 BİN EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler sonrası zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalktı.

Galatasarayın İrfan Can Kahveci transferini bitirdiği iddia edildi 4.5 milyon euro...
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Fransız kulübü, Ağustos 2019’da 13.5 milyon euroya satın aldığı Onyekuru’yu direkt satış yoluyla elden çıkarmayı planlıyordu. Ancak Onyekuru “Ben Galatasaray’da oynamak istiyorum” diye ısrar edince transferin önü açılmış oldu.

Henry Onyekuru'nun uçağı kaçırması sosyal medyada farklı yorumlara sebep olmuştu.

 

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