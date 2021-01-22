Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu İstanbul'da! Transfer KAP'a bildirildi...
Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi. Galatasaray da oyuncunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için kulübü Brentford ile anlaşmaya varmıştı. 21 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi. Galatasaray da transferi KAP'a bildirdi.
İşte KAP açıklaması
Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brentford F.C. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Anlaşmayı ilk açıklayan babası olmuştu
Trabzonspor'un da talip olduğu 21 yaşındaki futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, "Galatasaray ile anlaştık" açıklamasını yaparak transferin kesinleştiğini duyurmuştu.
Ümit Milli Takım formasıyla oynadığı 11 maçta 8 gol atan genç futbolcu, bu sezon ekim-ocak ayları arasında kiralık olarak forma giydiği Twente’de 9 karşılaşmada gol atamadı. Halil, Brentford’da oynadığı 2 resmi maçta ise 1 gol kaydetti.
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