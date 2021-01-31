Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'in kiralanması için Benfica'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
F.BAHÇE'YE GOL ATMIŞTI
Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti.
Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.
Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı
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