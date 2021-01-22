Son Dakika | Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi

Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.



Kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:



"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Daha önce 2 dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa’nın Paris şehrinden saat 04.00 sularında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.



"BURADA OLMAKTAN HER ZAMAN MUTLUYUM"

Henry Onyekuru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Burada olmaktan her zaman mutluyum'' dedi. Onyekuru, bugün yapılacak sağlık kontrollerin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

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