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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 22:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın transferini KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi

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Galatasaray, Onyekuru'nun kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa’nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Daha önce 2 dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa’nın Paris şehrinden saat 04.00 sularında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

"BURADA OLMAKTAN HER ZAMAN MUTLUYUM"
Henry Onyekuru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Burada olmaktan her zaman mutluyum'' dedi. Onyekuru, bugün yapılacak sağlık kontrollerin ardından Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Son Dakika | Galatasarayın transferini KAPa bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbula geldi

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