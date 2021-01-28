Son Dakika | Galatasaray'ın transfer anlaşması duyuruldu! İrfan Can Kahveci beklenirken Gedson Fernandes bombası

Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde mutlu sona yakın. Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın Tottenham'a kiraladığı ancak Premier Lig ekibinde forma şansı bulamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'le kiralık olarak anlaşmaya vardı.

BENFICA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun kulübü Benfica'yla anlaşmaya çalıştığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılabileceği belirtildi.

İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin devreye girmesine karşın teklifini yenilemeyen Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferiyle orta saha bölgesi rotasyonunu tamamlayacağı iddia ediliyor.

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan 22 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile olan kiralık sözleşmesini kısa süre içerisinde feshetmesi bekleniyor.

F.BAHÇE'YE GOL ATMIŞTI



Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti.

Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.

Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı.