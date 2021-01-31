Son Dakika | Galatasaray'dan son gün bombası! Boupendza...

Spor Arena Özel | Galatasaray transferin son gününe bir bomba daha sığdırmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 15 gol atarak krallık yarışını ön sırada götüren Aaron Boupendza için Hatayspor'a teklif yaptı.

Galatasaray, Pazartesi gün içerisinde bu transferi noktalamaya çalışacak.

"10 MİLYON EURO İSTİYORUZ"

TV100 canlı yayınına bağlanan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar; "Galatasaray'dan Boupendza için bir teklif var. Galatasaray'a, Boupendza'ya 10 milyon euro değer biçtiğimizi söyledik. Biz Galatasaray'a yakınız da, Galatasaray bize ne kadar yakın onu bilemem. Biz 10 milyon euro'ya yakınız. 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceğimizi söyledik. Futbolcunun şu an için gelişmelerden haberi yok." dedi.

Takas formülü ile ilgili gelen soruya ise Sunar; "Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda oynayamaz. Sanmıyorum" yanıtını verdi.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş da, önceki gün yaptığı açıklamada golcü oyuncuları Aaron Boupendza'ya Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğunu belirterek, "Bopendza 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz" demişti.

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