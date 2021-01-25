Son Dakika | Galatasaray'dan Feghouli açıklaması! Sakatlık...

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli’nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanından diğer detaylar ise şu şekilde:

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Taşdemir, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti.

Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.

Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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