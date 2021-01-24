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Son Dakika | Galatasaray'da sakatlık şoku! Feghouli...
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da maçın 24. dakikasında sakatlanan Feghouli oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinden sakatlanan Feghouli'nin yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu.
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