Son Dakika | Galatasaray'da sakatlık şoku! Feghouli...

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da maçın 24. dakikasında sakatlanan Feghouli oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinden sakatlanan Feghouli'nin yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

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