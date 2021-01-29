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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne ayrılığı kesinleşti! Önce TFF sonra Sam Allardyce...
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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne ayrılığı kesinleşti! Önce TFF sonra Sam Allardyce...

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Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne ayrılığı kesinleşti! Önce TFF sonra Sam Allardyce...
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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce, "Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek." dedi.

Son Dakika | Galatasarayda Mbaye Diagne ayrılığı kesinleşti Önce TFF sonra Sam Allardyce...

Son Dakika | Galatasarayda Mbaye Diagne ayrılığı kesinleşti Önce TFF sonra Sam Allardyce...

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