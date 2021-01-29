Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne ayrılığı kesinleşti! Önce TFF sonra Sam Allardyce...

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce, "Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek." dedi.

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