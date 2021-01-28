Son Dakika | Galatasaray'da Kaan Ayhan için son görüşme! 3.5 milyon euro opsiyonla...

Galatasaray'dan Sassuolo'ya Kaan Ayhan teklifi... Savunmaya takviye için de kolları sıvayan ve kadroda çok sayıda yabancı oyuncu bulunması sebebiyle, yerli isimleri de gündemine alan Galatasaray, Kaan Ayhan için İtalya seferine çıkıyor.

Sarı-Kırmızılılar, "Türkiye'ye dönmek isterim" mesajı yollayan Milli oyuncu ve kulübü Sassuolo ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Son haftalarda istediği süreleri alamayan Kaan, Galatasaray forması giymek için çok istekli.

Sezon başında da Sarı-Kırmızılı kulüple el sıkışan başarılı savunmacı, 2.5 milyon Euro'luk çıkış ücretinin karşılanamaması sebebiyle bir süre beklemiş, ancak sonunda İtalya'ya gitmişti. Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray cephesi, 750 bin Euro'luk kiralama ve sezon sonunda 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Kaan'ı renklerine bağlamaya çalışacak.

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