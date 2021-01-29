Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

Her deplasman zor ama Gaziantep özellikle herkesin sıkıntı yaşadığı bir deplasman. 3 puanla ayrılmak, 2-0'dan sonra farklı sonucu yakalayabilecek duruma gelmek sevindirici.

Daha fazlası olabilir miydi, olabilirdi tabii. Ama mesele kazanmaktı. Penaltı mı? Evet penaltı, doğru. Baktım şimdi, onda bir sıkıntı yok. Zaten bitmişti maç. Ama gol yememek istedikleri için çok sinirlendiler. Ömer'in daha dikkatli olması lazımdı. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti bence.

''ONYEKURU ISRARIM BU YÜZDENDİ''

İşler iyi gidiyor şimdilik. Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa'da gittiği takımlarda sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor. Bizde mutlu gibi gözüküyor. Daha hazır değil, hazır olacak. Onun için ısrarım vardı. Geçen sene tarihte ilk kez bir kulüp oyuncusunu böyle geri çağırdı. Onyekuru için ısrarım netti. Daha evelinden alınmasını istediğim ısrarı bu yüzdendi. Keşke daha önceden alabilseydik de diğer maçlarda oynatabilseydik.

Kerem de gittikçe daha çok süre alıyor. Daha fazla süre alacak. İleride Galatasaray'ın önemli oyuncularından olacak. Kolay değil tabii, geçen sene Erzincan'da oynuyordu, bu sene Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımında oynuyor. Kolay değil ama daha iyi olacak.

''PARA HER ŞEY DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN DEĞERLER...''

Transfer dönemi bitene kadar birçok şey olabilir. Olmalı da zaten. Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum. Galatasaray için şöyle bir prensibimiz var. Herhangi bir oyuncuyu istersek, önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para her şey değil. Önemli olan değerler.. O yüzden Galatasaray ayın 1'inde 17'ye kadar bazı ihtiyaçlarını ve isteklerini sürdürecektir. Ama bunu Galatasaray gibi yapalım, ona göre davranalım. Bundan mutlu olurum.

''İRFAN'IN BİZE KARŞI NE HİSSETTİĞİNİ HERKES BİLİYOR''

İrfan'ı söylemiştim ben zaten. İrfan, Visca demiştim, İrfan güncelliğini koruyor. Onun bize karşı ne hissettiğini herkes biliyor. Uğraşacağız. Hangi fedakarlık gerekiyorsa yapacağız. Koca Galatasaray burada geri çekilmemeli. Galatasaray da karşılıklı istenen bir transferi inşallah gerçekleştirir.

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