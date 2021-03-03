Son Dakika | Galatasaray'da Fatih Terim'den Ankaragücü sonrası tepki! 'Tuzağa düşürüldük'

Süper Lig'de Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Genel olarak oyuna iyi başladık. İlk 5 dakikada öne geçebilirdik. Sonra tekrar oyunun kontrolü bizdeydi. Böyle oyunlarda öne geçmek tüm gidişatı değiştirir. Devreye geride girmek bizim için iyi olmadı.

AZ DAHA ÖZÜR DİLEYECEKTİK

Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın elinden seken topu Cüneyt Çakır öyle bir anlattı ki, az daha özür dileyecektik. Bu nereden geliyor? Kendisi de VAR'da duruyor.

KAFASIYLA DİRSEĞİNE GİDİYOR

Pandemide bir tuhaf olduk. 'Ah' diyene faul. İki gün önce Cüneyt Çakır VAR'daydı, apar topar buraya geldi. Anlamıyorum. Çağırma, müdahale etme yok. Mustafa Muhammed'in kırmızı kart çok yazık. Kafasıyla dirseğine gidiyor, attırmak için.

NEREDESİN CÜNEYT ÇAKIR?

Tuzak için uyarıyordum, tuzağa düştük. İyi oyunumuz kimseyi ilgilendirmez, sen 57. dakikada beni 10 kişi bırakamazsın! Hangisi kırmızı? Neredesin VAR? Cüneyt Çakır, VAR'a gelmez, abisini çağıramaz korkudan. Cüneyt Çakır müdahale etmez.

İNANCIMIZ HER ŞEYE YETER

İnancımız, yüreğimiz herkese, her şeye yeter. Luyindama'nın yaptığı kırmızı karttı! Ama değilmiş, özür dileyeceğim şimdi. Beşiktaş maçında Vida'nın pozisyonu...

YİNE SEYİRCİYLE OYNADIK

Biz yine seyirciyle oynadık. Galatasaray maçları böyle oluyor. Temsilciye devrede sorduk, sahaya çıkmasak ne olur? Bir kural var mı, tribünler boşaltılır mı ama bir kural yok.

TÜRKİYE'DE HAKEM Mİ KALMADI

Biz bunları çok gördük, hep kazanmayacağız ama her hafta öndesiniz ya! Bir camia düşünün, kimseye yaranamıyor. Cüneyt Çakır devamlı VAR hakemi midir? İki gün evvel yapmadı mı? Türkiye'de hakem mi kalmadı? Bu maçın önemi ne?

CANER'İN DERBİDE DİRSEĞİ VAR

Caner'in Mustafa'ya attığı dirseğe bakın Fenerbahçe derbisinde! Kırmızı var mı? Yok! Bize diyorsunuz 'Şiddeti yeterli değil' İstediğiniz gibi yorumlayın, nasıl olsa herhangi bir şey yok.

CEZAYI TAKİP EDECEĞİZ

Her maçtan sonra hakemle ilgili yorum yapacağım. Hazır bekliyorlardır 'Nereden sevk etsem' diye. Bu örneklere 1 maç ceza verildi, Mustafa'nın cezasını biz de takip edeceğiz

OTELDE VAR HAKEMİ DEĞİŞTİ

Söylenecek o kadar çok şey var ki, hem de baya... İsmen, soy ad olarak... Hiç de sevmediğim bir iş. Türkiye'de otelde beklerken, VAR hakemi değişti. Daha yeni geçen hafta