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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sekidika Süper Lig ekibine gidiyor...
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sekidika Süper Lig ekibine gidiyor...

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Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen 24 yaşındaki futbolcu Jesse Sekidika Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralık olarak gidiyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Mbaye Diagne'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'e kiralanmasının ardından Jesse Sekidika da takımdan ayrılıyor.

Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen 24 yaşındaki futbolcu Jesse Sekidika Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralık olarak gidiyor. 24 yaşındaki oyuncunun 6 ay kiralık olarak Konyaspor forması giyeceği öğrenildi.

Geçen sezon Eskişehirspor'dan bonservis bedeli olmadan gelen Sekidika'nın 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayda bir ayrılık daha Sekidika Süper Lig ekibine gidiyor...

Son Dakika | Galatasarayda bir ayrılık daha Sekidika Süper Lig ekibine gidiyor...

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