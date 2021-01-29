Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Jesse Sekidika resmen Konyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Jesse Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz olarak kiralandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, Jesse Sekidika ve menajerinin 260 bin euro tutarındaki bedelden feragat ettikleri ve kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretlerinin İttifak Holding Konyaspor tarafından ödeneceği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...