Son Dakika | Galatasaray'a transferde kötü haber! Jean Michael seri'ye dev talip

Süper Lig'in 3. sırasında bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği belirtilen ve geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Jean Michael Seri'de flaş bir gelişme yaşandı.

İNGİLİZLER 'ANLAŞMA TAMAM' DEDİ AMA...

İngiliz basını, Galatasaray ile Fulham'ın yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiği ve Seri'nin kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulübe imza atacağını duyurmuştu.

PORTO DEVREYE GİRDİ

Fransa basınından Le10Sport'ta yer alan habere göre ise Porto, orta saha transferi için gözüne Seri'yi kestirdi.

Portekiz devinin, Lingard ve Seri için harekete geçtiği, resmi tekliflerin hazırlandığı kaydedildi.

Geçen sezon Galatasaray'da 37 resmi maça çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

HALİL DERVİŞOĞLU KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna katacağı Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi. Galatasaray da oyuncunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

ONYEKURU'NUN GELİŞİ BEKLENİYOR

Galatasaray'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Onyekuru'nun ise kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Onyekuru için bugün Paris üzerinden İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi. Edinilen bilgiye göre Fransa'daki covid önlemleri kapmasında rötar yaşanıyor. Test sonuçlarını da bekleyen Onyekuru'nun İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girmesi de gerekecek.