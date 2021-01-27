Son Dakika | Galatasaray Sofiane Feghouli'nin durumunu açıkladı!
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sofiane Feghouli'nin sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Yapılan ileri tetkiklerinin ardından sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edilen Sofiane Feghouli’nin tedavisine başlandı.
Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı düz koşulara başladı.
Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti
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