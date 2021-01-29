Son Dakika | Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transferini açıkladı!

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi WBA'ya kiralandığını resmen duyurdu.

West Bromwich'in sarı-kırmızılı kulübe 1.4 milyon pound kiralama ücreti ödeyeceği duyuruldu.

Galatasaray Kulübü’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne’nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir."

Premier Lig ekibi ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye giden Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etmişti.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Diagne, ''Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Şimdilik görüşmek üzere. Galibiyet için tebrikler'' sözlerini kullandı.