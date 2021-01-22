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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi! Nijeryalı oyuncu İstanbul'da
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 22:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi! Nijeryalı oyuncu İstanbul'da

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Galatasaray, Onyekuru'nun kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa’nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELDİ

Daha önce 2 dönem Galatasarayda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa’nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Onyekurunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.

Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAPa bildirdi Nijeryalı oyuncu İstanbulda

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