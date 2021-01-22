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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 22:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi!

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Galatasaray, Onyekuru'nun kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Nijeryalı oyuncunun gece saat 04:00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Nijeryalı oyuncunun gece 04.00’te İstanbul’da olması bekleniyor

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