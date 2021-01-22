Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru transferini KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Onyekuru'nun kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Nijeryalı oyuncunun gece saat 04:00'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Kulüpten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELİYOR
Nijeryalı oyuncunun gece 04.00’te İstanbul’da olması bekleniyor
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